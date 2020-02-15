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Spor

Denizlispor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 15.02.2020
Denizlispor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 

Özdilek, Yukatel Denizlispor'da 12 Ekim 2019'da göreve getirilmişti.

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