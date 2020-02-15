Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, Werder Bremen’i 3-0 yendi.

Erbil Başay   | 15.02.2020
Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Berlin

Leipzig, Bundesliga’nın 22. haftasında Werder Bremen’i Red Bull Arena’da konuk etti. 

Leipzig ekibi, 18. dakikada Lukas Klostermann, 39. dakikada Patrick Schick ve 46. dakikada Nordi Mukiele’nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Zirve yarışında önemli 3 puanı alan Leipzig, puanını 45’e çıkardı. Werder Bremen ise kümede kalma mücadelesinde yara alarak 17 puanda kaldı.

Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda, Augsburg sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin deplasmanda Paderborn’u 2-1, Wolfsburg deplasmanda Hoffenheim'i 3-2, Bayer Leverkusen de deplasmanda Union Berlin’i 3-2 mağlup etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Leipzig ile golsüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu

Leipzig ile golsüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu
Bayer Leverkusen'e yenilen Borussia Dortmund zirve yarışında darbe aldı

Bayer Leverkusen'e yenilen Borussia Dortmund zirve yarışında darbe aldı
Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi

Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi