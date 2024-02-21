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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grekoromen ve serbest stilde Avrupa şampiyonu olan milliler ile Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Ferdi Türkten  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

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