Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grekoromen ve serbest stilde Avrupa şampiyonu olan milliler ile Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."
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Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.… pic.twitter.com/uqq9NU4bSb— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2024