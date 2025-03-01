CEV, Türk hakemleri finalde görevlendirdi
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Challenge Kupası finalinin ilk ayağında uluslararası hakemler Koray Yılmazgil ve Ramazan Çevik'e görev verdi.
Ankara
CEV'in açıklamasına göre kadınlarda İtalyan temsilcileri Reale Mutua Fenera Chieri'76 ile Roma Volley arasında 4 Mart'ta oynanacak finalin ilk maçında, başhakem olarak Koray Yılmazgil görev yapacak.
Challenge Kupası'nda erkeklerde ise Bogdanka Luk Lublin (Polonya) ile Cucine Lube Civitanova (İtalya) arasındaki final mücadelesinin ilk maçı 12 Mart'ta yapılacak. Bu karşılaşmada Ramazan Çevik, yardımcı hakem olarak görev alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.