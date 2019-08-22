Euro
6.40
Dolar
5.77
BIST 100
95,394.24
Altın
1,498.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı Tallon Griekspoor'a 2-0 yenildi.

Berad Büyük   | 22.08.2019
Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti

Istanbul

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı Tallon Griekspoor'a 2-0 yenildi.

New York'ta düzenlenen turnuvanın 2. eleme turunda, dünya sıralamasında 258. basamakta bulunan Cem İlkel, dünya 194 numarası Hollandalı Tallon Griekspoor ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olan Cem, elenmekten kurtulamadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor

Benzer haberler

Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti

Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti

ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak

Cem İlkel ABD Açık elemelerinde 2. turda

Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda

Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda
ABD Açık'ta 3 Türk tenisçi korta çıkacak

ABD Açık'ta 3 Türk tenisçi korta çıkacak
15 yaşındaki Cori Gauff'a ABD Açık'ta 'wildcard'

15 yaşındaki Cori Gauff'a ABD Açık'ta 'wildcard'