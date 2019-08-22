Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı Tallon Griekspoor'a 2-0 yenildi.
Istanbul
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı Tallon Griekspoor'a 2-0 yenildi.
New York'ta düzenlenen turnuvanın 2. eleme turunda, dünya sıralamasında 258. basamakta bulunan Cem İlkel, dünya 194 numarası Hollandalı Tallon Griekspoor ile karşılaştı.
Rakibine 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olan Cem, elenmekten kurtulamadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.