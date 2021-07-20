Euro
10.13
Dolar
8.58
BIST 100
1,351.59
Altın
1,812.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Novak Djokovic 'altın-slam'i hedefliyor

Bu sezon düzenlenen üç grand slam tenis turnuvasından zaferle ayrılan tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ABD Açık'ta kupaya ulaşarak "altın-slam" yaşamak istediğini söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.07.2021
Novak Djokovic 'altın-slam'i hedefliyor Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Sırbistan basınına konuşan 34 yaşındaki tenisçi, "Olimpiyatlar ve ABD Açık, sezonun kalanında kupaya ulaşmak istediğim en önemli turnuvalar. Bunlara ulaşmak, hiç kolay olmayacak." dedi.

Kariyerinde birçok turnuvada kupaya uzanmasına rağmen olimpiyatlarda bunu başaramadığını hatırlatan Djokovic, "Sırbistan'ı olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek için kendimi hazırladım ve güvenim çok yüksek. Umarım altın madalyaya ulaşır ve sonrasında New York'a giderek hedefimi tamamlarım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon grand slam turnuvalarından kupayla dönen Djokovic, Tokyo 2020 ve ABD Açık'ta aynı başarıyı tekrarlaması halinde "altın-slam" yapan tarihteki tek erkek tenisçi konumuna gelecek.

Daha önce olimpiyatlardaki en önemli başarısına Pekin 2008'de bronz madalyayla ulaşan Djokovic'in, Tokyo'da zirveye çıkması için önünde büyük bir şans bulunuyor. İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, İtalyan Matteo Berrettini ve Avusturyalı Dominic Thiem gibi önemli tenisçilerin katılmayacağı Tokyo 2020'de Djokovic, korta favori isim olarak çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 667 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

Benzer haberler

Novak Djokovic 'altın-slam'i hedefliyor

Novak Djokovic 'altın-slam'i hedefliyor

Tokyo sporun şölenini sessiz bekliyor

Milli tekvandocu Hakan Reçber: Genç yaşta olimpiyat heyecanını yaşayacak olmaktan mutluyum

Rio 2016'da Zika, Tokyo 2020'de Kovid-19 tehdidi

Rio 2016'da Zika, Tokyo 2020'de Kovid-19 tehdidi
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya
Türkiye boksta olimpiyatlardaki altın madalya hasretini Tokyo'da sonlandırmak istiyor

Türkiye boksta olimpiyatlardaki altın madalya hasretini Tokyo'da sonlandırmak istiyor