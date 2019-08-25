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Spor

Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

Milli sporcu Çağla Büyükakçay Braunschweig Kadınlar Tenis Turnuvası'nda zafere ulaştı.

Emrah Oktay   | 25.08.2019
Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

İstanbul

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da katıldığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Almanya'nın Braunschweig şehriyle aynı adı taşıyan 25 bin dolar ödüllü kadınlar tenis turnuvasının finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı. Milli sporcu, toprak zeminde oynanan karşılaşmayı 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Bundan önceki şampiyonluğunu 3 Haziran 2018'de, İtalya'nın Grado kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında elde eden ve kariyerinde bir WTA zaferi bulunan Çağla, bu galibiyetle ITF kulvarındaki onuncu, 25K seviyesindeki altıncı şampiyonluğunu kazandı.

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