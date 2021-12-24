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Spor

Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Fatih Gazioğlu   | 24.12.2021
Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Ankara

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ile 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamada, söz konusu iptal kararlarının Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, "2022 yılında katılım sağlayacağımız 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Klasman 3 ve İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 faaliyetleri Kovid-19'un Omicron varyantının tehlike arz etmesi nedeniyle IIHF tarafından iptal edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.



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