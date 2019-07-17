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Spor

Boksta milli mesai

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi.

Bilal Kahyaoğlu   | 17.07.2019
Boksta milli mesai

Kastamonu

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampına başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 20 sporcu katılıyor.

Milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nın ardından Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Kampta teknik ve taktiksel çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Nunez, "Her kiloda 2 sporcuyla teknik, taktik ve fizik açısından şampiyonaya hazırlanmaya çalışıyoruz. Özellikle teknik açıdan sporcularımızın hepsi Avrupa seviyesinde. Sadece taktiksel açıdan düzelteceğimiz çalışmalar var. Boks disiplin gerektiren bir spor. Federasyonumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha çok maça giderek, daha çok tecrübe kazanarak daha iyi duruma geleceğiz." diye konuştu.

Nunez, kampın şampiyonanın düzenleneceği eylül ayına kadar süreceğini kaydetti.



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