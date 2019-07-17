Trabzonspor Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak

Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya gideceği belirtildi.
Kamp süresince takımın 5 hazırlık maçı oynayacağı vurgulanan açıklamada, ilk maçın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı.
Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.