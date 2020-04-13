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Spor

Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan yarışlar ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar faaliyet takviminde yer alan bütün yarışların koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 13.04.2020
Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan yarışlar ertelendi

Ankara

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar faaliyet takviminde yer alan bütün yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen yarışlar için yeni takvimin ise ilerleyen dönemde duyurulacağı kaydedildi.


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