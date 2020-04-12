Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan yemek yaparak 'evde kal' çağrısında bulundu
Trabzonspor'un genç futbolcusu Serkan Asan, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla "evde kal" çağrısı yaptı.
Trabzon
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Trabzonsporlu Serkan Asan'ın Akçaabat ilçesindeki evinde yemek yaparken çekilen görüntülerinin yer aldığı video, kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
"Mutfak Pasları" başlığı ve "EvdeKal" etiketiyle paylaşılan videoda, genç futbolcu, yöreye özgü kara lahana, mısır ekmeği ve turşu kavurması hazırladı.
#EvdeKal 🏡 #SerkanAsan 👨🍳🍛🥘 @Vestel’le #MutfakPasları 🔴🔵 pic.twitter.com/CwsrJWRL2k— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) April 12, 2020
Mısır ekmeğini pişirmek için evindeki sobayı yakan Serkan, mutfakta tek başına çalışmayı tercih ettiğini, elinden geldikçe en iyi yemekleri yapmaya çalıştığını söyledi.
Yaylada yaşamayı daha çok sevdiğini anlatan genç stoper, "Burası daha sessiz ve sakin olduğu için dinlenmek için burayı tercih ediyorum. Ailem de burada ve yanlarına gelerek vakit geçirmeyi çok seviyorum. Benim için tercih yayladır." ifadelerini kullandı.
Hazırladığı yemekleri evinin bahçesinde kurduğu yer sofrasına yerleştiren ve takım arkadaşı Novak'a çağrıda bulunan Serkan Asan, "Elimden geldiği kadar köyümüzün yemeklerini yapmaya çalıştım. İnşallah lezzetleri de göründükleri gibi güzeldir. Ben de buradan pası Novak'a atıyorum ve hünerlerini görmek istiyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.