Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal edildi
Yeni sezon hazırlıklarına 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da başlamayı planlayan Beşiktaş, yurt dışı kampının iptal edildiğini açıkladı.
Istanbul
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.
Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.