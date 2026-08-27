Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, ilk maçtaki 3-0'lık avantajla organizasyonda lig aşamasına yükseldi.

[1/14] [2/14] [3/14] [4/14] [5/14] Michael Murillo (sağda) mücadele etti. [6/14] [7/14] Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] [12/14] [13/14] [14/14] × [1/14] [2/14] [3/14] [4/14] [5/14] Michael Murillo (sağda) mücadele etti. [6/14] [7/14] Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] [12/14] [13/14] [14/14]

İlk Yarı

17. dakikada Murillo'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Debeljuh, soldan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu'nun müdahalesine rağmen şutunu çekti, top auta gitti.

32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Murillo'nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı'nın ortasında herkesi aşan top direğe çarparak oyuna döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci Yarı

52. dakikada ceza sahası sol çaprazından İlhan Fakılı'nın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya gelişine şutunu çıkaran Cerny'nin vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

54. dakikada sırtı dönük pozisyonda topu kontrol eden Vlahovic'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

64. dakikada Kauno Zalgiris öne geçti. Savunmada Djalo'nun yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Oliveira'nın sol çaprazdan yerden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelerle buluştu: 1-0.

69. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Murillo'nun sert şutunda kaleci Mikelionis, son anda topu kornere çeldi.

Siyah-beyazlı takım, 1-0 mağlup olsa da lig aşamasına adını yazdırdı.

Tek yenilgiyle lige çıktı

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki eleme macerasını 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak lig etabına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, 3. turda Çekya'nın Hradec Kralove ekibini iki maçta da 1-0 yenerek play-off etabına adını yazdırdı.

Beşiktaş, play-off'ta ise Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisini alsa da lig aşamasına yükseldi.

Avrupa'da ilk golünü yedi

Bu sezona üst üste 6 maçlık gol yememe serisiyle giren Beşiktaş, Avrupa'da ilk golünü Kauno Zalgiris'ten yedi.

Midtjylland ve Hradec Kralove'nin yanı sıra Kauno Zalgiris'le oynanan ilk karşılaşmayla birlikte 5 Avrupa maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Litvanya'da oynanan müsabakada rakibinin golüne engel olamadı.

Bu sezonki 6. Avrupa maçında ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, ligde de ilk golünü geçen hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta yemişti.

Beşiktaş böylelikle kalesinde gol gördüğü iki maçta da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Üst üste iki maçta gol atamadı

Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı.

Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.

Kura çekimi Monako'da

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini belirleyecek kura çekimi yarın Monako'da gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde siyah-beyazlı kulübü başkan Serdal Adalı'nın temsil etmesi bekleniyor.

Zeljko Sopic: Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum

Kauno Zalgiris teknik direktörü Zeljko Sopic, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sopic, "Bugün harika bir maça imza attık. Biz de ideal on birimizle oynamadık. Takımımla gurur duyuyorum. Sadece taraftarlarımızın değil, bütün ülkenin bizimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Her zaman nasıl savaştığımızı söyledim. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu galibiyet bize bir şey kazandırmaz. Beşiktaş'la aramızda devasa bir evren var ama bugün onları yendik. Bugün biz daha iyiydik." diye konuştu.

Beşiktaş'la aralarında çok büyük bir fark olduğunu aktaran Sopic, kariyerinin en büyük zaferlerinden birini aldığını kaydederek, şunları aktardı:

"Daha büyük bir bütçeye ve biraz daha iyi oyunculara sahipler. Taraftarlarımızın desteklerine bir kez daha teşekkür ederim, muazzamdı. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Aramızda çok büyük bir fark var. Normalde evimizde oynamak bizim için daha kolaydır, ancak onları yenmek istiyorsanız biraz şansınız, üst düzey bir kaleciniz ve sahada her şeyi verecek 11 savaşçınız olmalı."

TFF, Beşiktaş'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i eleyerek lig aşamasına yükselen Beşiktaş'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i eleyerek lig aşamasına yükselen temsilcimiz Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı siyah-beyazlı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."