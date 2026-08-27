Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu.
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