Trabzonspor'un Avrupa'da galibiyet hasreti sürdü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros ekibine 4-0 yenilerek elendi.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

İlk Yarı

12. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.

19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.

26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.

43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

54. dakikada Ferencvaros, ikinci golü buldu. Ceza alanı sağ çaprazında Savic'in hatasıyla topu kontrol eden Corbu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın soludan filelere gitti: 2-0

56. dakikada Yusuf, Cabral ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Obrenovic, penaltı noktasını gösterdi. Cabral da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görünce bordo-mavililer, 9 kişi kaldı.

59. dakikada Yusuf, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Onana'nın solundan filelere gönderdi: 3-0

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cadu'nun şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.

86. dakikada Oliver Nagy'ın pasında ceza alanı sağ tarafından Lisztes'in şutunda yerden seken top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 4-0

Karşılaşma Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fatih Tekke ile galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa sınavında Ferencvaros karşısında 1-0 ve 4-0'lık yenilgiler yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.

Salah'ta Avrupa'da sessiz kaldı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ta Avrupa'daki bordo-mavili takım formasıyla ilk iki maçta sessiz kaldı.

Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, Avrupa'da golle tanışamadı.

Salah, müsabakanın 64. dakikasında da teknik direktör Fatih Tekke tarafından kenara alındı.

İki maçta 3 kırmızı kart gördü

Trabzonspor, Ferencvaros karşısındaki iki maçta toplam 3 kırmızı kart gördü.

Trabzon'da oynan ilk karşılaşmada Nwaiwu kırmızı kart görürken Macaristan'daki karşılaşmanın 12. dakikasında Malinovskyi, 57. dakikasında da Cabral kırmızı kart ile takımlarını 9 kişi bıraktı.