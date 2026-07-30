Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı.
Metin Arslancan
30 Temmuz 2026•Güncelleme: 30 Temmuz 2026
Fotoğraf: Arife Karakum / AA
DANİMARKA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı.
İkinci eleme turunun ilk maçını sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, adını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
2. dakikada sağ kanattan çevrilen topa yayın üzerinden Osorio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
3. dakikada Midtjylland gole yaklaştı. Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.
4. dakikada bu kez Beşiktaş net pozisyondan yararlanamadı. Cerny'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Olaitan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yakın direk dibinden auta gitti.
32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Franculino'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadelenin 44. dakikasından sarı kartı bulunan Erlic, Oh'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
60. dakikada Oh'un pasıyla savunma arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp sahaya döndü.
70. dakikada Beşiktaş, oyuna 1 dakika önce dahil olan Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasına hareketlenen Rashica, yay üzerinden ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
75. dakikada siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kalınca İngiliz hakem Brooks, penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.
Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Midtjylland iki kez direği geçemedi
MCH Arena'daki rövanş maçına hızlı başlayan Midtjylland, ilk yarıda iki kez direğe takıldı.
Müsabakanın 3. dakikasında Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Franculino, maçın 32. dakikasında da gole çok yaklaştı. Gine-Bissaulu oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yine aynı direğe çarptı ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.
Midtjylland yine 10 kişi kaldı
Midtjylland-Beşiktaş eşleşmesinde Danimarka ekibi rövanşta da maçı 10 kişi tamamladı.
Mücadelenin 44. dakikasında sarı kart gören Martin Erlic, ikinci yarıda 53. dakikada Hyeon-gyu Oh'a yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İstanbul'da oynanan ilk maçta da Midtjylland, 15. dakikada Friday Etim'in kırmızı kartıyla mücadeleyi eksik tamamlamıştı.