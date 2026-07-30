Türkiye merkezli Kafkas Vakfı, Türkiye ve Suriye'den 70 gencin katılımıyla, iki ülke arasında gençlik köprüleri kurmak amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası gençlik buluşması düzenledi.

Türkiye ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki "gençlik buluşmasında" bir araya geldi Türkiye merkezli Kafkas Vakfı, Türkiye ve Suriye'den 70 gencin katılımıyla, iki ülke arasında gençlik köprüleri kurmak amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası gençlik buluşması düzenledi.

Değişim programı kapsamında Türkiye’den 20 genç, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti.

Katılımcılar arasında, Suriye'de doğup Türkiye'de eğitimini sürdüren ve uzun yılların ardından ilk kez vatanına dönen gençler de yer aldı. Programa ayrıca Suriye'den 50 genç katıldı.

"Kardeşlik bağları güçlenecek"

Buluşmanın temel amacının, Türkiye ile Suriye arasında gençlik köprüleri kurmak, kültürel diyaloğu güçlendirmek ve ortak gelecek vizyonuna katkı sağlamak olduğu belirtilirken, etkinlikte İstanbul ile Şam arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin de hedeflendiği ifade edildi.

Program kapsamında düzenlenen karma çalıştay masalarında "Kimlik, kültür, ortak hafıza, tarih, gençlik ve uluslararası işbirliği, gelecek vizyonu, ortak strateji" başlıkları ele alındı.

Gençler çalıştaylarda iki ülkenin ortak değerleri ve gençlerin rolü üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de siyaset bilimi öğrencisi Çerkez genç Sara Abdülmecid, AA muhabirine ülkede yaşanan değişimin ardından gençlerin düşüncelerini daha özgür dile getirebildiğini ve toplumsal hayatta daha aktif rol üstlendiğini söyledi.

Şam'da düzenlenen Suriyeli ve Türk Çerkez gençleri bir araya getiren buluşmaya katılan Abdülmecid, yeni döneme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, özellikle gençlerin artık daha fazla söz sahibi olmaya başladığını ifade etti.

Türk ve Suriyeli gençlerin bir araya geldiği programın farklı fikirlerin paylaşılması açısından önemli olduğunu aktaran Abdülmecid, buluşmada gençlerin uluslararası alandaki rolü ve genç liderlerin yetiştirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Abdülmecid, yeni dönemde Çerkezlerin kültürel kimliklerini yaşatmak için daha fazla imkan bulduğunu, toplumun Çerkez ve Kafkas kültürü hakkında sosyal medya aracılığıyla daha fazla bilgi edindiğini dile getirdi.

Türk ve Suriyeli gençler arasındaki işbirliğinin gelişmesini temenni eden Abdülmecid, gelecekte daha kapsamlı ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Gençler geleceğe umut ve heyecanla bakıyor

Kafkas Vakfı gönüllüsü Serra Özdemir de Suriyeli Çerkez gençlerle gerçekleştirdikleri buluşmada gençlerin geleceğe ilişkin umut ve heyecanlarının kendisini etkilediğini dile getirdi.

Daha önce Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Avrupa'da yaşayan Kafkas diasporasından gençlerle dijitalleşme ve kültürel hafızanın korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Burada Suriye diasporasında bulunan Çerkez gençleriyle buluştuğum için çok mutluyum. Onlardaki umudu hissettiğim için de çok heyecanlandım."

Etkinlik kapsamında gelecek vizyonu üzerine oluşturulan çalışma grubunda yer aldığını aktaran Özdemir, gençlerle ortak stratejiler geliştirmeyi ele aldıklarını dile getirdi.

Özdemir, toplantıda Çerkez dili, kültürü ve tarihinin korunmasına yönelik dijital projeler ile tanıtım çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.

Gençler yeni dönemin inşasına katkı sunma konusunda istekli

Kafkas Vakfı gönüllülerinden Yasin Güneş de gençlerin yeni döneme umutla baktığını ve ülkenin yeniden inşasına katkı sunma konusunda istekli olduklarını gözlemlediklerini söyledi.

Samsun'dan programa katılan Güneş, Kafkas Vakfı aracılığıyla haberdar olduğu proje kapsamında Suriye'yi ziyaret ederek soydaşlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirtti.

Eski Şam ve Emevi Camii başta olmak üzere kentin tarihi noktalarını ziyaret ettiklerini aktaran Güneş, çok sıcak karşılandıklarını dile getirdi.

Güneş, Suriyeli Çerkez gençlerin geleceğe dair umutlu bakışının kendisini etkilediğini belirterek, "Artık geleceklerini ve birlikte neler yapabileceklerini konuşuyorlar, kendilerini kısıtlanmış hissetmiyorlar." dedi.

Yeni döneme ilişkin Suriyeli gençlerin umutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan Güneş, bunun kendilerini hem mutlu ettiğini hem şaşırttığını belirterek, "Yeni dönemden oldukça memnunlar ve gözlerindeki heyecanı görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Çerkez genç Mey Abaza ise Suriye’de yeni dönemde kültürel kimliklerin korunması ve ifade edilmesi konusunda daha fazla alan oluştuğunu belirtti.

Abaza, geçmişte Çerkezlerin kültürel etkinliklerini özgürce gerçekleştiremediğini hatırlatarak, "Çerkez yas gününü daha önce anmamıza izin verilmiyordu. Yeni dönemde ise yürüyüşler düzenleyerek atalarımızı anabiliyor ve kimliğimizi ifade edebiliyoruz." diye konuştu.

Çerkea kimliği ile Suriye ulusal kimliği arasında bir çelişki olmadığını vurgulayan Abaza, "Farklı topluluklar Suriye toplumunun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Kültürel çeşitliliğin toplumları zenginleştirdiğini savunan Abaza, "Farklı kültürleri tanımak insanlar arasında iletişimi ve diyaloğu geliştirir." diye konuştu.

Abaza, Türkiye'den gelen Çerkes gençlerle gerçekleştirdikleri buluşmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, Türkiye'de öğrencilere ve projelere sunulan destekler hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.