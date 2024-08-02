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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçiş yapıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenliyo
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Spor

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçına hazır

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı.

Emre Doğan  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçına hazır

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı.

Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan ile Serkan Emrecan Terzi, antrenmana katılmadı. Bakhtiyor Zaynutdinov ise takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak kupa karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.

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