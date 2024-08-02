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Spor, Paris 2024

Milli atlet Özkan Baltacı organizasyonda finale kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada finale kalamadı.

Muhammed Boztepe  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Milli atlet Özkan Baltacı organizasyonda finale kalamadı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler çekiç atma elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Özkan Baltacı, elemeleri, 71.40'lık derecesiyle 27'nci sırada tamamlayarak finale kalma başarısı elde edemedi.

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