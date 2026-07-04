Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Beşiktaş Kulübünün borcunun, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 arasındaki 9 aylık mali durumla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar lira olan borcun yüzde 38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştığını dile getirdi. Şentürk, 28 Şubat 2026 itibarıyla borcun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu açıklanmıştı.

Mali istikrar her şeyin önünde gelmelidir

Toplantıda konuşan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulundan mali disiplini sağlamasını beklediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın gelecek nesillerin emaneti olduğunu belirten Ürkmezgil, "Beşiktaş hiçbirimizin değildir. Babalarımızdan aldığımız, çocuklarımıza devredeceğimiz bir emanettir. Arsalarımız, tesislerimiz, markamız bir yönetim döneminin bütçe kalemi değil, gelecek nesillerin varlığıdır. Bir emanetçinin ilk sorumluluğu da emaneti aldığından daha güçlü şekilde teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ürkmezgil, kulübün ancak kazandığı kadar harcadığında ayakta kalabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Tek seferlik gelirlerle günü kurtarmak mümkündür ama geleceği kurtarmak düzenli ve kalıcı gelirlerle sağlanır. Endişemiz, bugünün rakamları kadar yarının kaynaklarının da bugünden tüketilmesi ihtimalidir. Yarının gelirini bugün harcayan yarına borç bırakmış olur. Beşiktaş'ı büyük yok yapan kişiler değil değerlerdir. Hangi yönetim gelirse gelsin mali disiplin, şeffaflık ve hesap verilebilirlik değişmeyen kurallar haline gelmelidir. Kimseyi işaret etmiyoruz. Kişileri değil, sistemi konuşuyoruz. Beşiktaş, en zor günlerinde dahi değerlerinden taviz vermeden ayağa kalkmış bir camiadır. Aynı basireti bugün de göstereceğimize olan inancımız tamdır. Herkes gibi bizler de çok iyi transferlerle zirve mücüadelesinden kopmayan bir takım oluşturulmasını istiyoruz. Ancak mali istikrar her şeyin önünde gelmelidir. Kulübümüzün son yıllardaki en büyük sorunu mali yapısını sürdürülebilir hale getirememesidir. Yönetim kulumuzdan beklentimiz nettir. Mali disiplinin kalıcı olarak oturtulması ve kulübümüzün istikrarlı, öngörülebilir bir finansal yapıya kavuşturulmasıdır. Bütçe hedeflerine bağlılık, harcama kalemlerinde şeffaflık ve gelir-gider dengesinin gözetilmesi bundan sonraki sürecin temek önceliği olmalıdır. Bu tek bir yönetimin değil kulübün tamamının benimsemesi gereken bir anlayış olmalıdır.”

Siyah-beyazlı kulübün gelecek nesillere daha güçlü şekilde devredilmesi gerektiğini aktaran Ürkmezgil, "Beşiktaş, bize emanettir. Bu emanete sahada kazanılan kupalar kadar mali disiplin ve güçlenen kurumsal yapısıyla geleceğe taşımak zorundayız. Yönetim kurulundan beklentimiz bu anlayış doğrultusunda kararlılıkla hareket etmesidir. Bizlere düşen ise birlik ve beraberliğimizi koruyarak Beşiktaş'ın yanında durmak, bu büyük emaneti gelecek nesillere daha güçlü şekilde devretmektir." değerlendirmesinde bulundu.