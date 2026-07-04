Çorum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren kırmızı siyahlı ekip, bu sabah teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Çorum FK, birinci etap çalışmalarını 17 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

İkinci etap çalışmalarını 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapacak kırmızı siyahlılar, hazırlıklarını 1-6 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.

Takım, 3 etaplık kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapacak.