Beşiktaş Çekya'dan İstanbul'a avantajlı dönüyor

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle galibiyete uzanarak turun kapısını araladı.

Beşiktaş, bu maçla birlikte bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda kalesini gole kapattı.

10. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında soldan hareketlenen İlhan Fakılı'nın içeri çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top kornere çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Uhrincat'ın gelişine şutunda, top auta gitti.

25. dakikada soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın vuruşunda top, kalecide kaldı.

42. dakikada ceza yayı üzerinde arkası kaleye dönük pozisyonda topu alan Oh'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

44. dakikada Hradec Kralove gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta içeri çevrilen topa soldan ceza alanına giren Horak'ın vuruşunda, kaleci Nübel'i geçen meşin yuvarlağa Emirhan Topçu çizgi üzerinde müdahale ederek golü engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

[1/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmayı saha kenarından takip etti. [2/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. FC Hradec Kraloveli Ondrej Mihalik (solda), Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel (sağda) ile mücadele etti. [3/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı futbolcu İlhan Fakılı, karşılaşmada forma giydi. [4/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı futbolcu Oh Hyeon-gyu, karşılaşmada forma giydi. × [1/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmayı saha kenarından takip etti. [2/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. FC Hradec Kraloveli Ondrej Mihalik (solda), Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel (sağda) ile mücadele etti. [3/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı futbolcu İlhan Fakılı, karşılaşmada forma giydi. [4/4] UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Kralove ile Beşiktaş, Hradec Kralove kentindeki FINEP Arena'da karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı futbolcu Oh Hyeon-gyu, karşılaşmada forma giydi.

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Orkun Kökçü'nün ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Zadrazil topu sektirdi. Ceza sahası sağ çaprazında boş pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda, top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Cerny'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine bekletmeden vuran Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Zadrazil, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan orta ceza sahası sağ çaprazına açıldı ve Ouattara'nın ıskaladığı top, Umar'ın önünde kaldı. Umar'ın Ouattara'yı çalımladıktan sonra çektiği şutta oyuncunun açısını iyi kapatan Nübel, gole izin vermedi. Ceza sahası dışına seken topu Uhrincat bir kez daha kaleye gönderdi ancak Nübel, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir bölgede Umar ile girdiği pozisyonda rakibini faul ile durduran Ouattara, hakem Horatiu Feşnic tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

80. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan ile Ndidi'nin şık paslaşmalarının ardından Ndidi, ceza sahası sağ çaprazından topu kale önüne çevirdi. Savunmada Cihak'ın ters dokunuşu sonrasında altıpas içinde kaleciyi geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Semih Kılıçsoy, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

87. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Valenta'nın sert şutunda iyi yer tutan Nübel, topu iki hamlede kontrol etti.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Cihak'ın kafa vuruşunda köşeye giden topu Nübel, uzanarak kontrol etmeyi başardı.

90+2. dakikada yine sağ kanattan gelişen atakta boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Trubac'ın şutunda meşin yuvarlak Alman kaleci Nübel'in üzerine gitti.

Beşiktaş, maçı 1-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

Avrupa'da 100. galibiyet

Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine imza attı.

Avrupa arenasında oynadığı 261. maçında dalya yapan siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakaların 50'sinde rakipleriyle yenişemezken, 111 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, galibiyetin yanı sıra Avrupa'daki 352. golünü kaydetmiş oldu.

Outtara kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta ilk kez bir maçta 11'de kendine yer bulan yeni transfer Kassoum Ouattara, takımını 10 kişi bıraktı.

Müsabakanın 65. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, 71. dakikada Umar'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, takımı 10 kişi kaldıktan sonra İlhan Fakılı'yı çıkarıp Rıdvan Yılmaz'ı oyuna dahil etti.

Semih Kılıçsoy galibiyeti getirdi

Çekya ekibi karşısında 10 kişi kaldıktan sonra forveti çiftleyen Beşiktaş'ta galibiyeti getiren gol, Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Geçen sezonu İtalya'nın Cagliari takımında tamamlayan, bu sezon başında da siyah-beyazlı takıma geri dönen Semih Kılıçsoy, uzun bir sürenin ardından Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Oh, bu sezonki üçüncü maçında da rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Italiano, yine yerinde durmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Hradec Kralove mücadelesinde de kulübede en az öğrencileri kadar efor sarf etti.

Midtjylland maçlarında saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çeken İtalyan teknik adam, karşılaşma boyunca kendisine ayrılan bölümün tamamını kullanarak oyuncularını sık sık uyardı.

Emirhan Topçu'dan kritik müdahale

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 44. dakikada kritik bir müdahalede bulunarak golü engelledi.

Hradec Kralove atağında ceza sahası içinde Horak'ın şutunda kaleci Nübel'in bakışları arasında kaleye giden topu Emirhan Topçu son anda çizgi üzerinden çıkardı ve mutlak golü önledi.

Emirhan, karşılaşma boyunca da rakip karşısında müdahaleleriyle ön plana çıktı.

Üçüncü maçında da gol yemedi

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçını da gol yemeden tamamladı.

Midtjylland ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçlarında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle sona eren karşılaşmaların ardından bir üst tura yükseldi.

Hradec Kralove karşısında kalesinde ciddi tehlikeler yaşayan Beşiktaş, ilk yarıda Emirhan Topçu'nun kritik müdahalesi ve kaleci Nübel'in önemli kurtarışlarıyla rakibinin gol sevincine izin vermedi.

Nübel geçit vermedi

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra hücumda daha etkili olmaya başlayan ve pozisyonlar yakalayan Çekya ekibi, Nübel'i geçemedi.

Hradec Kralove ataklarında kaleyi bulan topları kurtararak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermeyen Alman eldiven, son dakikalarda kalesinde devleşti.

Beşiktaşlı taraftarlar da maçın sona ermesinin ardından Nübel'i tribünlere çağırarak alkışladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Çok önemli bir galibiyet aldık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Italiano, "Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Avrupa'da kolay maç olmadığını gördük. Avrupa'da her deplasman ve her rakip zordur, bugün bunu gördük. Çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçı da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı ama bazı hatalar da yaptığımızı söyleyebilirim. 10 kişi kalmak kötü oldu. Bu yüzden çok acı çektik. Bu takımın çok büyük potansiyeli var. Daha ileri gidebilir. İkinci maça hazırlanmamız, kazanmamız ve tur atlamamız gerekiyor." dedi.

Eksik oynamanın zor olduğunu vurgulayan Italiano, "10 kişi savunmak çok zordur. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün zor bir işi başardık. Takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu, çok zor bir şey. Geçen maç Rashica, bu maç Semih yedekten girip gol attı. Bu, takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey. Bu yüzden çok mutluyum. Daha bitmiş bir şey yok. Bu maçın ikinci ayağı da var. Semih gol attığı için çok mutluyum. Oynamayan bir atak oyuncusu gol attığında mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda rakibe çok top vermediklerini söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, 10 kişi kaldıktan sonra çift forvete dönülmesiyle ilgili olarak da "Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Kontratak yakalamak istedim. Sadece savunma isteseydim daha da gömülecektik ve işimiz zorlaşacaktı. Cesur olduk ve bunun da karşılığını alarak kazandık." ifadelerini kullandı.