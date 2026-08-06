İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ferat Yetişsin ve Hür Ağbaba'nın işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edilmiş, söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu iddia edilmiş, bu durumun da "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden adli incelemeye tabi tutulduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan Süleyman Ekinci ile Erensan İnşaat yetkilisi S.E, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi M.Ö. ile dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. 23 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

5 Ağustos'ta Ekinci ile bağlantıları tespit edilen Ferat Yetişsin ile Hür Ağbaba Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Hür Ağbaba'nın Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi olduğu belirtilmişti.