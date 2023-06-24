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Spor

Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele edecek

İngiltere'de düzenlenecek sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 5 mili tenisçi korta çıkacak.

Muhammed Boztepe  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele edecek

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek.

Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.

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