Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,873.30
BTC/USDT
30,426.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü Hersek Gişelerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
logo
Spor

MotoGP'nin Hollanda etabındaki sprint yarışında Marco Bezzecchi birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Hollanda Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mooney VR46'nın İtalyan pilotu Marco Bezzecchi kazandı.

Yunus Kaymaz  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
MotoGP'nin Hollanda etabındaki sprint yarışında Marco Bezzecchi birinci oldu

İstanbul

Sezonun 8. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte düzenlendi.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Bezzecchi, çok zorlanmadığı sprint yarışında da bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, 12 puanı hanesine yazdırdı.

Ducati Lenovo'nun İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia, sprint yarışında liderin 1.294 saniye gerisinde ikinciliği elde etti.

Sprint yarışını üçüncü sırada bitiren Red Bull KTM'den Brad Binder, 3 saniye cezası aldığı için kürsüdeki yerini dördüncü en hızlı isim Monster Energy Yamaha'dan Fabio Quartararo'ya bıraktı.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Hollanda Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 169 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 148

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 138

4. Johann Zarco (Fransa): 109

5. Brad Binder (Güney Afrika): 101


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, Şırnak'ta petrol sahasını havadan inceledi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu beşinci toplantısı hakkında ortak açıklama yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Benzer haberler

MotoGP'nin Hollanda etabındaki sprint yarışında Marco Bezzecchi birinci oldu

MotoGP'nin Hollanda etabındaki sprint yarışında Marco Bezzecchi birinci oldu

Hollanda'dan Rusya'ya kısmi seyahat uyarısı

Hollanda'da 4 bin yıllık tapınak bulundu

MotoGP Almanya Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı

MotoGP Almanya Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı
Hollanda'da mültecilere destek yürüyüşünde 1,3 milyon avro bağış toplandı

Hollanda'da mültecilere destek yürüyüşünde 1,3 milyon avro bağış toplandı
Kripto para borsası Binance, Hollanda'dan çekiliyor

Kripto para borsası Binance, Hollanda'dan çekiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet