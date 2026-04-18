Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun "perdesi" kapandı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 38. hafta maçları tamamlandı.

EuroLeague'de normal sezonun ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

İlk 6'da yer alan lider Olympiakos, ikinci Valencia Basket, üçüncü Real Madrid, dördüncü Fenerbahçe Beko, beşinci Zalgiris ve altıncı Hapoel IBI, play-off'a yükseldi.

Sezonu 7-10. sırada tamamlayan Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona ve Kızılyıldız ise play-in'de mücadele edecek.

Normal sezonun 7'ncisi Panathinaikos ile 8'incisi Monaco arasındaki maçın galibi, play-off'a yükselecek. Mağlup ekip ise 9'uncu Barcelona ile 10'uncu Kızılyıldız arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan, play-off bileti alan 8. ve son takım olacak.

Play-in maçları 21-24 Nisan'da, play-off karşılaşmaları 28 Nisan-13 Mayıs'ta oynanacak.

Organizasyonda dörtlü final ise 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi avantajı

Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı.

Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Litvanya temsilcisi Zalgiris ile eşleşti. Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes, sezonu 19. tamamladı

EuroLeague'deki maçlarının 12'sini kazanan, 26'sında yenilen Anadolu Efes, sezonu 19. bitirdi.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde 2017-18 sezonundan bu yana en kötü performansını sergiledi. Organizasyonda 2 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, 16 takımın mücadele ettiği söz konusu sezonda son sırada yer almıştı.

Panathinaikos play-in'i kazanırsa play-off'ta

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, play-off biletini "doğrudan" alamadı.

Son maçında Anadolu Efes'i 97-62 yenen Yunanistan ekibi, normal sezonu 22 galibiyet ve 16 yenilgi sonucunda averajla 7. noktaladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, tek maç üzerinden oynanacak play-in'de 8. sıradaki Fransa temsilcisi Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Panathinaikos, Telekom Center'daki karşılaşmayı kazanırsa play-off mücadelesinde boy gösterecek.

Play-off eşleşmeleri

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:

Olympiakos - Play-off bileti alacak 8. ve son takım

Fenerbahçe Beko - Zalgiris

Real Madrid - Hapoel IBI

Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR ile Monaco arasındaki maçın galibi (play-off'a yükselecek 7. ekip)