Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun "perdesi" kapandı

Emre Doğan
18 Nisan 2026•Güncelleme: 18 Nisan 2026
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 38. hafta maçları tamamlandı.
EuroLeague'de normal sezonun ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
İlk 6'da yer alan lider Olympiakos, ikinci Valencia Basket, üçüncü Real Madrid, dördüncü Fenerbahçe Beko, beşinci Zalgiris ve altıncı Hapoel IBI, play-off'a yükseldi.
Sezonu 7-10. sırada tamamlayan Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona ve Kızılyıldız ise play-in'de mücadele edecek.
Normal sezonun 7'ncisi Panathinaikos ile 8'incisi Monaco arasındaki maçın galibi, play-off'a yükselecek. Mağlup ekip ise 9'uncu Barcelona ile 10'uncu Kızılyıldız arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan, play-off bileti alan 8. ve son takım olacak.
Play-in maçları 21-24 Nisan'da, play-off karşılaşmaları 28 Nisan-13 Mayıs'ta oynanacak.
Organizasyonda dörtlü final ise 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.
Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi avantajı
Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı.
Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Litvanya temsilcisi Zalgiris ile eşleşti. Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Anadolu Efes, sezonu 19. tamamladı
EuroLeague'deki maçlarının 12'sini kazanan, 26'sında yenilen Anadolu Efes, sezonu 19. bitirdi.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde 2017-18 sezonundan bu yana en kötü performansını sergiledi. Organizasyonda 2 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, 16 takımın mücadele ettiği söz konusu sezonda son sırada yer almıştı.
Panathinaikos play-in'i kazanırsa play-off'ta
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, play-off biletini "doğrudan" alamadı.
Son maçında Anadolu Efes'i 97-62 yenen Yunanistan ekibi, normal sezonu 22 galibiyet ve 16 yenilgi sonucunda averajla 7. noktaladı.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, tek maç üzerinden oynanacak play-in'de 8. sıradaki Fransa temsilcisi Monaco ile kozlarını paylaşacak.
Panathinaikos, Telekom Center'daki karşılaşmayı kazanırsa play-off mücadelesinde boy gösterecek.
Play-off eşleşmeleri
Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:
Olympiakos - Play-off bileti alacak 8. ve son takım
Fenerbahçe Beko - Zalgiris
Real Madrid - Hapoel IBI
Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR ile Monaco arasındaki maçın galibi (play-off'a yükselecek 7. ekip)