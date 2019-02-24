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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi centilmenlik çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili, "Centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde olmasını temenni ediyorum. İyi olan, daha güzel oynayan kazansın." dedi.

Emrah Oktay  | 24.02.2019
Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi centilmenlik çağrısı

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesi centilmenlik çağrısında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin dostluk içinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde olmasını temenni ediyorum. İyi olan, daha güzel oynayan kazansın." diye konuştu.

İki takım arasındaki tarihi rekabete değinen Kasapoğlu, "Rekabeti önemsiyoruz. Her alanda rekabetin, centilmence olduğu müddetçe hem kalite hem seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tribünler arasındaki ahengin güzel olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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