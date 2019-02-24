MKE Ankaragücü evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında gelişen MKE Ankaragücü atağında Sacko'nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Sehic kontrol etti.

25. dakikada başkent temsilcisi öne geçti. Orgill'in sağ taraftan ortasında ceza alanında müsait durumda topla buluşan Boyd, topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır topu kornere tokatladı.

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth'in vuruşunda, Orgill'e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

53. dakikada Sacko'nun ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Sehic kontrol etti.

73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 kişi kaldı. 65. dakikadan sarı kartı bulunan Opseth, ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha öne geçti. Moulin'in sol taraftan yaptığı ortada İlhan Parlak, topu kafayla ceza alanına çevirdi. Topla buluşan Orgill'in vuruşunda savunmada Egemen Korkmaz'a da çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak filelere gitti: 2-1

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.