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Spor, Futbol

Kayserispor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Basir Gülüm, Abdullah Doğan  | 24.02.2019
Kayserispor deplasmanda kazandı

Konya

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

20. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Milosevic'in pasında topla buluşan Jevtovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Deniz Türüç'ün köşe noktasından ortası sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti. 

55. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Kravets, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta gönderdi. 

58. dakikada konuk ekip öne geçti. Şamil Çinaz'ın ceza sahası içerisine ortasında, Deniz Türüç'ün vuruşu sonrası Filipovic'e de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lopes'in vuruşuda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

82. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın ceza yayı üzerinden sert şutununda, kaleci Lung iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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