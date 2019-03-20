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Spor

Bakan Kasapoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

Ömer Hakan Kibar   | 20.03.2019
Bakan Kasapoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Kasapoğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.


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