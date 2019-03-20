Porto, Casillas'ın sözleşmesini uzattı
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Porto, İspanyol kaleci Iker Casillas'ın sözleşmesini uzattı.
Istanbul
Porto Kulübü, 37 yaşındaki Iker Casillas ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.
Portekiz basınında yer alan haberlerde, Casillas'ın sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğu öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra 2015'te Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci, takımıyla 149 maça çıktı.
Casillas ise daha önce Porto ile sözleşme imzalayacağını ve 40 yaşına kadar takımında forma giymek istediğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.