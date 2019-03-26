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Spor

Ayşe Begüm Onbaşı'nın ilk 'büyük" sınavı'

Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, büyükler kategorisinde ilk kez Portekiz'de düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışacak.

Halil İbrahim Avşar   | 26.03.2019
Ayşe Begüm Onbaşı'nın ilk 'büyük" sınavı'

Ankara

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk kez büyükler kategorisinde mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aerobik Cimnastik Dünya Kupası, 29-31 Mart tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

Cantanhede'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye'yi Ayşe Begüm Onbaşı, Nazlı Özgör, Nihan Can Gül ve Emir Erışık temsil edecek.

Organizasyon 17 yaşındaki Ayşe Begüm için ayrı bir önem taşıyor. Aerobik cimnastikte gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Ayşe Begüm, büyükler kategorisinde ilk kez Portekiz'de yarışacak.

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