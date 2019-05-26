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Spor

Milli cimnastikçilerden 7 madalya

Milli sporcular, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda 5, Azerbaycan'daki 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 2 olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Ruslan Rehimov,Emre Doğan   | 26.05.2019
Milli cimnastikçilerden 7 madalya

Bakü,İstanbul

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü ve son gününde final müsabakaları yapıldı. Çiftler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, 21,90 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Bu kategoride Macar sporcular Bali Daniel ve Fanni Mazacs 22,30 puanla altın, Romanyalı sporcular Dacian-Nicolae Barna ile Andreea Bogati ise 21,75 puanla bronz madalya elde etti.

Aynı kategoride yarışan diğer Türk sporcular Nazlı Özgör ile Nihat Can Gül, 20,95 puanla 7. oldu ve madalya kazanamadı.

Ayşe Begüm Onbaşı, bireysel kadınlar kategorisinde ise 21,00 puanla dördüncü oldu.

Trio kategorisinde de Türk sporcular Ahmet Çoruh, Nihat Can Gül ve Nazlı Özgör madalya elde edemedi.

Gençlerden 5 madalya

Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda milli sporcular toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda mücadele eden milli sporcuların 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.

Milli sporculardan Mert Efe Kılıçer'in paralelde altın, Altan Doğan'ın kulplu beygir aletinde gümüş, Volkan Arda Hamarat'ın paralelde gümüş, halka aletinde bronz, Ali Altun'un ise atlama masasında gümüş madalya elde ettiği aktarıldı.

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