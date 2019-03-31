Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
İstanbul
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm, altın madalyanın sahibi oldu.
Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.