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Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Emrah Oktay   | 31.03.2019
Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya

İstanbul

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm, altın madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz." denildi.

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