'Avrupa ve dünya şampiyonluğu konusunda iddialıyız'
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, Türkiye'nin su altı hokeyinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunda iddialı bir ülke olduğunu söyledi.
Tekirdağ
"Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası" kapsamında Tekirdağ'da bulunan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su altı hokeyinde dünyada söz sahibi bir ülke olmaya başladığını ifade etti.
Kara, her geçen yıl başarılarını artırdıklarını belirterek, "Su altı hokeyi federasyonumuzun en başarılı branşlarından birisi. 2015 yılında gençlerde dünya şampiyonluğu ile başlayan bir serüvenimiz var. Gençlerle başlayan bu serüvende daha sonra Afrika'da büyüklerde dünya ikinciliği, Macaristan'da büyüklerde Avrupa şampiyonluğu yine 2017 yılında Avustralya'da 23 şaş altı dünya şampiyonluğu ve son olarak 2018 yılında Kanada'da yapılan büyükler şampiyonasında dünya üçüncülüğü ile başarılarımız artmaya devam etti." diye konuştu.
"Sporcu sayımız artmaya başladı"
Türkiye'nin şampiyonalardan güzel sonuçlarla dönmesinin su altı hokeyine ilgiyi artırdığını vurgulayan İrfan Kara, "Federasyon başkanımızın da bu başarılarda çok büyük bir emeği var. Federasyon olarak yıl içinde müsabakalar yapılıp milli takımımız seçildi. Milli takımımız 2 kamp yapacak ve bundan sonra büyüklerde Avrupa şampiyonasına katılacak. 2015 yılında sonra elde edilen başarılardan sonra sporcu sayımız her geçen gün artmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Kara, yıl içinde düzenledikleri şampiyonalarla sporcuların performanslarını yüksek tuttuklarını aktararak şunları kaydetti:
"Bugün 21 kulübün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şampiyona, bu branşa ilginin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Sayımız artmaya devam ediyor. Kişiler verdikleri emeklerin karşılığında güzel sonuçlar elde edince bu spora yoğunlaşıyor. Erkeklerde ve kadınlarda hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Federasyon olarak çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Başkanımız, teknik kuruldaki arkadaşlarımız ve milli takım antrenörlerimizin yaptığı çalışmalar, planlamalar bu yönde. Bu sene Avrupa ve dünya şampiyonluğu konusunda iddialı bir ülkeyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.