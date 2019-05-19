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Warriors finalden bir galibiyet uzakta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers'ı 110-99 yenen Golden State Warriors, seride 3-0 öne geçti.

Hüseyin Burak Demirer   | 19.05.2019
Warriors finalden bir galibiyet uzakta

Ankara

Portland Trail Blazers, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı final serisinin 3. maçında, Golden State Warriors'ı ağırladı.

Son 2 yılın şampiyonu Warriors, Stephen Curry ve Draymond Green'in etkili oyunuyla mücadeleyi 110-99 kazandı.

Curry 36 sayı, 6 ribaunt, Green de 20 sayı, 13 ribaunt, 12 asist, 4 top çalmayla oynadı. Klay Thompson ise 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 23 sayı, 5 asist ve Damian Lillard 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle maçı tamamladı.

Warriors, yine Trail Blazers'ın sahasında oynanacak serinin 4. karşılaşmasını kazanırsa üst üste 5. kez NBA finaline yükselecek.

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