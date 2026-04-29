Avrupa şampiyonu milli sporcular, Ankara'da basınla buluştu ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Avrupa şampiyonalarındaki başarıların önemine işaret ederek, "Güreşte ve halterde adeta Avrupa'yı fethettik." dedi.

ASKİ Spor Kulübü, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde Avrupa Güreş ve Halter Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuların katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Hakan Büyükçıngıl, Evin Demirhan ile halterciler Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Gamze Altun, Hakan Şükrü Kurnaz ve ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar katıldı.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, burada yaptığı konuşmada, Rıza Kayaalp'in tarihi başarısına dikkati çekti.

Rıza'nın kariyerinde 13. Avrupa şampiyonluğunu kazandığını hatırlatan Çakmar, "Rıza Kayaalp şu an Avrupa'nın bir numarası. Kulüp olarak hedeflerimiz büyük. 2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda Türk sporuna damga vurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“Bu rekoru kırmadan bırakmak olmazdı”

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Tekrar Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutluyum. 13'üncü kez bu gururu ülkemize yaşattık. Çok zor bir süreçten geçtik ama pes etmedim." dedi.

Rekor motivasyonuna değinen Rıza Kayaalp, "Bu kadar yaklaştığım bir rekoru kırmadan bırakmak olmazdı. 4 aydır neredeyse evime gitmeden kamplarda çalıştım. Bu rekoru kırmadan bırakmak bana yakışmazdı. 13'üncü şampiyonluğu almam gerektiğinin farkındaydım." ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Kulübünün başarılardaki rolüne dikkati çeken tecrübeli sporcu, "Bütün başarılarımı ASKİ Spor çatısı altında kazandım. Belediyelerin amatör sporlara verdiği destek çok önemli. Bu destek olmasa bu başarılar gelmez. Burada bir aile ortamı var. Sporcuların düzenli şekilde desteklenmesi, huzurlu bir ortamda çalışması başarıyı getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rekoruna ilişkin değerlendirmede bulunan Rıza Kayaalp, şunları kaydetti:

“Bu seviyeye gelmek kolay değil. Finale çıkmak da kazanmak da ayrı zorluk. Bu rekorun kırılması uzun yıllar alabilir ama inşallah bizden sonra gelen bir Türk sporcu bunu başarır. Yeni başarılar kazanmak, ülkeme madalyalar getirmek istiyorum. En büyük hedefim de olimpiyat şampiyonluğu.”

Haltercilerden olimpiyat vurgusu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise 3. kez Avrupa şampiyonu olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya." diye konuştu.

Bir diğer Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç de elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu aktararak, "İnşallah bu başarıları olimpiyatlara taşıyarak ülkeme madalya kazandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yusuf Fehmi, takım arkadaşlarıyla birlikte daha büyük başarılara ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, disiplinli çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

