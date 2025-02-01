Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Onvo Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.
Mersin
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.
Maçın 9. dakikasında Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Larsson'un kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada ceza sahasında Recep Burak Yılmaz'ın müdahalesiyle Van de Streek yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Antalyaspor öne geçti. Samudio'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
31. dakikada Hatayspor durumu 1-1 yaptı. Bilal Boutobba'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında yükselen Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
39. dakikada Antalya 2-1 öne geçti. Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
44. dakikada Antalyaspor ceza sahasında oluşan karambolde Bilal Boutobba yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesine giden Tonusluoğlu penaltıyı iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
57. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahasında rövaşata vuruşunda üst direkten dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
60. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası çizgisinden vuruşunda topu, kaleci Kenan Piric kornere çeldi.
62. dakikada Samudio'nun ceza sahasındaki müdahalesiyle Fernandes yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
64. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
73. dakikada Van de Streek'in pasıyla altıpas içinde topla buluşan Gaich'in yakın mesafeden vuruşunda golü kaleci Bekaj önledi.
86. dakikada Antalyaspor durumu 3-2 yaptı. Kaluzinski'nin savunmanın arkasına pasında hareketlenen Ramzi Safuri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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