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Spor

Amatör müsabaka hakemlerinin ücretleri yenilendi

Altı grupta görevlendirilen hakem, yardımcı hakem, 4. hakem, gözlemci ve masa hakemleri ücretlerinde, yüzde 17 ile yüzde 179 arasında ücret artırımı gerçekleşti.

Murat Kaya   | 25.01.2023
Amatör müsabaka hakemlerinin ücretleri yenilendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör müsabakalarda görev alacak hakem ve gözlemcilerin ücretlerinde değişikliğe gitti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, ücret tablosu yayımlandı.

Bu tablo kapsamında, gruplarına göre hakem ücretlerinde en az yüzde 29, yardımcı hakem ücretlerinde en az yüzde 22, 4. hakem ücretlerinde en az yüzde 17, gözlemci ücretlerinde en az yüzde 43 ve masa hakemi ücretlerinde de en az yüzde 44'lük artışlar sağlandı.

Tabloya göre, 1. grup hakemlerin ücret değişiklikleri şöyle:

Hakem (150 km üstü): Toplam 1210 lira, artış oranı; yüzde 45

Hakem (150 km altı): Toplam 835 lira, artış oranı; yüzde 43

Yardımcı hakem (150 km üstü): Toplam 990 lira, artış oranı; yüzde 47

Yardımcı hakem (150 km altı): Toplam 615 lira, artış oranı; yüzde 45

4. hakem (150 km üstü): Toplam 930 lira, artış oranı; yüzde 46

4. hakem (150 km altı): Toplam 555 lira, artış oranı; yüzde 44

Gözlemci (150 km üstü): Toplam 930 lira, artış oranı; yüzde 46

Gözlemci (150 km altı): Toplam 55 lira, artış oranı; yüzde 44

Yayımlanan tabloda, 2. grup görevlilerinde; yüzde 47'den yüzde 55'e kadar, 3. grup görevlilerinde; yüzde 39'dan yüzde 125'e kadar, 4. grup görevlilerinde; yüzde 39'dan yüzde 179'a kadar, 5. grup görevlilerinde; yüzde 17'den yüzde 116'ya kadar ve 6. grup görevlilerinde de yüzde 43'den yüzde 114'e kadar ücret artırımına gidildi.

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