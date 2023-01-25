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Spor, Futbol

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde inceleme yapıldı

Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maç öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde inceleme gerçekleştirildi.

Halife Yalçınkaya   | 25.01.2023
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde inceleme yapıldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim zemin denetçisi Erhan Akbağ, stadyumu inceledi. Zemindeki çimleri kontrol eden Akbağ, bazı ölçümler gerçekleştirdi.

İnceleme sırasında Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ile bazı kulüp yetkilileri de hazır bulundu.

TFF'nin Sivasspor-Adana Demirspor maçının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı ile ilgili kararını kulübe bildireceği belirtildi.

Çimlere suni güneş ışığı veriliyor

Bu arada stadyum çimlerinin bakımı için özel cihaz kullanıyor. Stadyumun çimlerinin istenilen kalitede olması suni güneş ışığı uygulamasıyla bakım yapılıyor. Çimlere özel bir cihazla her gün ultraviyole ışığı veriliyor.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'de RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda oynamıştı.

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