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Spor

Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde 2. tura yükseldi.

Halil İbrahim Avşar  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-0, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi, elemelerde 2. tura çıktı.

Öte yandan Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya 3-6, 6-4 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

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