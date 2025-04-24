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Spor

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı. Yarışlarda, 36 kulüpten 326 sporcu 14 kategoride mücadele ediyor.

Yusuf Koyun  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı

Adana

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen ve kano sporcusu Kağan Ege Baran adına düzenlenen yarışlarda, 36 kulüpten 326 sporcu 14 kategoride mücadele ediyor.

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Sporcular, bugün 1000 metrelik parkurda gerçekleştirilen eleme ve yarı final yarışlarını en iyi sürede bitirebilmek için kürek çekti.

Yarın 1000 metre final ve 500 metre eleme yarışlarıyla devam edecek organizasyon, 26 Nisan Cumartesi günü 500 metre yarı final ve final yarışlarıyla son bulacak.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 28 Mart'ta Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kanolar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmişti. 6 sporcu ile eğitmen sudan çıkmış, kaybolan Sakarya Gençlik Merkezi Kulübü sporcusu Kağan Ege Baran'ın (15) cesedi kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunmuştu.

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