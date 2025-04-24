Süper Lig'de 33. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul
Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)