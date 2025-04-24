Dolar
38.32
Euro
43.72
Altın
3,329.47
ETH/USDT
1,742.50
BTC/USDT
92,433.00
BIST 100
9,324.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunuyor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "UEFA İstanbul Temsilciliği Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 33. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Süper Lig'de 33. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserine ilişkin video paylaştı
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması sürüyor

Benzer haberler

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak

Süper Lig'de 33. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, futbol yıldızlarının geçtiği arenada finale odaklandı

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, futbol yıldızlarının geçtiği arenada finale odaklandı
Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor

Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet