97. Gazi Koşusu'nu "Urfa Aslanı" kazandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97'ncisini Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" isimli safkan kazandı.
İstanbul
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Mehmet Kaya'nın bindiği "Urfa Aslanı" isimli safkan 2.30.35'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Mehmet Kaya, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.
Yarışta ikinciliği 2.30.61'lik derecesiyle Ayhan Kurşun'un bindiği ve Mehmet Emin Ekenler'in sahibi olduğu "Qualizto" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.14'lük derecesiyle Fedai Kahraman'ın sahibi olduğu ve Vedat Abiş'in bindiği "Chaika" adlı safkan geldi.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.
Kazanan atın sahibine büyük ödül
Gazi Koşusu'nu birinci bitiren Urfa Aslanı, sahibine büyük miktarda bir para ödülü kazandırdı.
Urfa Aslanı'nın sahibi Selim Kaya, 5 milyon liralık birincilik ödülünün yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primiyle toplamda 9 milyon 285 bin 500 lira ödülün sahibi oldu.
Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye verildi.
Ödül töreni yapıldı
Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" isimli safkanın 2.30.35'lik derecesiyle kazandığı 97. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 bin yarışseverin izlediği koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokeye, atın sahibi ile antrenörüne ödülleri takdim edildi.
Gazi Koşusu'nda ilk şampiyonluğunu elde eden jokey Mehmet Kaya, büyük bir sevinç yaşadı. Mehmet Kaya, ödül töreninden önce atı "Urfa Aslanı" ile Veliefendi Hipodromu'nda seyircileri selamladı.
Koşuyu kazanan atın sahibi Selim Kaya'ya birincilik kupasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider verdi. Jokey Mehmet Kaya'ya ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti. Antrenör Velat Karakuş da plaketini 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin elinden aldı.
Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan jokey Mehmet Kaya, Gazi Koşusu'nu kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana bu mutluluğu yaşatan Rabbime şükürler olsun. Urfa Aslanı'na çok teşekkür ediyorum. Bana inanan sevgili eşim, çocuklarım ve aileme ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonra Gazi Koşusu kazanmayan tüm jokey arkadaşlarıma, at sahiplerine nasip etsin. Rüyada gibiyim. Böyle bir mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım." ifadelerini kullandı.
Atın sahibi Selim Kaya da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kaya ailesinde eksik olan bir parçaydı tamamladık. Rahmetli Ömer ve Remazan amcalarıma armağan ediyorum. Kendimi rüyada gibi hissettim. Allah tüm atçılara nasip etsin. Cumhuriyet'in 100. yılında bu yarışı kazanmak, ayrıca babamın bindiği atla kazanmak çok ayrı bir his. Kelimelerle tarif edilemez bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.
Aziz Yıldırım da koşuyu takip etti
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da Gazi Koşusu'nu, hipodromda takip etti.
Koşuyu izlemeye gelen Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.
Bakan Bak'tan 97. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Mehmet Kaya'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 97. Gazi Koşusu'nu "Urfa Aslanı" isimli safkanla kazanan jokey Mehmet Kaya ile at sahibi Selim Kaya'yı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97'ncisini Selim Kaya’nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya’nın yaptığı Urfa Aslanı isimli safkan kazandı. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Mehmet Kaya ve atın sahibi Selim Kaya’yı kutluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.