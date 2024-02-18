6. Etnospor Forumu'nda Turkcell İletişim Paneli düzenlendi
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, "Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu'nda "Turkcell İletişim Paneli" yapıldı.
Antalya
Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Luxury Resort Hotel'de yapılan 6. Etnospor Forumu, son gün oturumlarıyla devam etti.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, forum kapsamında düzenlenen Turkcell İletişim Paneli'nde yaptığı konuşmada, geleneksel sporlar ve oyunların, kültürel mirasın korunması ve toplum katılımının teşvik edilmesinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Hızla gelişen medya ortamında bu sporların ve oyunların görünürlüğüyle ilgili zorluklar yaşanabildiğini belirten Özhan, "Bu noktada etkili iletişim ve medya stratejileri büyük önem kazanıyor. Her başarılı stratejinin temelinde etkileşimi teşvik etme becerisi yatar. Çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla farklı kitlelerle etkileşim kurarak, geleneksel spor ve oyunların erişimini artırabilir ve onları daha erişilebilir hale getirebiliriz." diye konuştu.
"İletişim ve medya stratejilerinin önemi yadsınamaz"
İletişim ve medya stratejilerinin etkisini artırmak için paydaşlarla işbirliğinin şart olduğunun altını çizen Özhan, şunları ifade etti:
"Hükümetler, eğitim kurumları ve medya kuruluşlarıyla ortaklıklar kurarak, geleneksel sporların ve oyunların küresel ölçekte görünürlüğünü artırmak için onların kaynaklarından ve platformlarından yararlanabiliriz. Birlikte, kültürel mirasımızın paha biçilmez yönlerini gelecek nesiller için korumak ve tanıtmak için çalışabiliriz. Geleneksel sporlar için iletişim ve medya stratejilerinin önemi yadsınamaz. Etkileşimi teşvik ederek, demografik grupları hedefleyerek, ilgi çekici içerikler oluşturarak ve paydaşlarla işbirliği yaparak, bu değerli geleneklerin görünürlüğünü ve takdirini artırabilir, modern dünyada kalıcı miraslarını sağlayabiliriz."
"Özgün ve karakteristik öğelere dikkat çekilmeli"
Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi İcra Kurulu Başkanı Massimiliano Montanari ise geleneksel sporların, spordan öte bir sanat ve güçlü bir estetiğe sahip olduğunu, hedef kitlelerin ilgisini çekecek, katılımını artıracak özgün ve karakteristik ögelere dikkat çekildiğinde daha da ön plana çıkabileceğini dile getirdi.
beIN Sports Programlar Direktörü Tarık Dağlı da genç kitlelerin geleneksel sporlara oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.
Dağlı, bu ilginin artırılması için kitleleri spor kültürüne hazırlamanın, iletişim kanalları üzerinden onlara ulaşabilmenin ve sporu daha ulaşılabilir, uygulanabilir hale getirmenin önemli olduğunu kaydetti.
Turkcell Kurumsal Sosyal Sorumluluk Direktörü İsmail Özbayraktar da geleneksel sporların daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasında yenilikçi teknolojilerin öneme sahip olduğunu, teknolojiyi, yapay zekayı bu sürece dahil etmek için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Panelin moderatörlüğünü BM Doğu Avrupa ve Orta Asya Özel Danışmanı Samed Ağırbaş üstlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.