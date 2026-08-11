51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi yarın belli olacak

Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.
Hüseyin Burak Demirer
11 Ağustos 2026•Güncelleme: 11 Ağustos 2026
SALZBURG
Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Yarın TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.
Geçen yılın şampiyonu PSG de 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa da kupada 2. zaferini elde etmeye çalışacak.
En başarılı takım Real Madrid
UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını, Real Madrid elinde tutuyor.
Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Liverpool 4, Atletico Madrid de 3 kez kupanın sahibi oldu.
Real Madrid 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.
Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
Milan ise 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
UEFA Süper Kupa'da en az 3 şampiyonluğu bulunan kulüpler şunlar:
Takım
Ülke
Şampiyonluk
Final
Real Madrid
İspanya
6 (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
3 (1998, 2000, 2018)
Barcelona
İspanya
5 (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
4 (1979, 1982, 1989, 2006)
Milan
İtalya
5 (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
2 (1973, 1993)
Liverpool
İngiltere
4 (1977, 2001, 2005, 2019)
2 (1978, 1984)
Atletico Madrid
İspanya
3 (2010, 2012, 2018)
0
Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü
Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.
Son yıllara İspanyol damgası
İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.
Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.
Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.
Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
26 ayrı kulüp sevindi
UEFA Süper Kupa'yı, geçmişte 13 ülkeden 26 farklı takım kazandı.
Real Madrid 6, Milan ve Barcelona'nın 5'şer, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
Organizasyonda Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, PSG, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez kupayı kaldırdı.
1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı
Hollanda'nın Ajax takımı ile İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.
O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.
Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.
UEFA Süper Kupa maçları
Yıl
Maç
Sonuç
1973
Ajax-Milan
0-1, 6-0
1975
Dinamo Kiev-Bayern Münih
1-0, 2-0
1976
Anderlecht-Bayern Münih
1-2, 4-1
1977
Liverpool-Hamburg
1-1, 6-0
1978
Anderlecht-Liverpool
3-1, 1-2
1979
Nottingham Forest-Barcelona
1-0, 1-1
1980
Valencia-Nottingham Forest
1-2, 1-0
1982
Aston Villa-Barcelona
0-1, 3-0 (uzatma)
1983
Aberdeen-Hamburg
0-0, 2-0
1984
Juventus-Liverpool
2-0
1986
Steaua Bükreş-Dinamo Kiev
1-0
1987
Porto-Ajax
1-0, 1-0
1988
Mechelen-PSV
3-0, 0-1
1989
Milan-Barcelona
1-1, 1-0
1990
Milan-Sampdoria
1-1, 2-0
1991
Manchester United-Kızılyıldız
1-0
1992
Barcelona-Werder Bremen
1-1, 2-1
1993
Parma-Milan
0-1, 2-0 (uzatma)
1994
Milan-Arsenal
0-0, 2-0
1995
Ajax-Real Zaragoza
1-1, 4-0
1996
Juventus-PSG
6-1, 3-1
1997
Barcelona-Borussia Dortmund
2-0, 1-1
1998
Chelsea-Real Madrid
1-0
1999
Lazio-Manchester United
1-0
2000
Galatasaray-Real Madrid
2-1 (uzatma)
2001
Liverpool-Bayern Münih
3-2
2002
Real Madrid-Feyenoord
3-1
2003
Milan-Porto
1-0
2004
Valencia-Porto
2-1
2005
Liverpool-CSKA Moskova
3-1 (uzatma)
2006
Sevilla-Barcelona
3-0
2007
Milan-Sevilla
3-1
2008
Zenit-Manchester United
2-1
2009
Barcelona-Shakhtar Donetsk
1-0 (uzatma)
2010
Atletico Madrid-Inter
2-0
2011
Barcelona-Porto
2-0
2012
Atletico Madrid-Chelsea
4-1
2013
Bayern Münih-Chelsea
2-2 (5-4 penaltılarla)
2014
Real Madrid-Sevilla
2-0
2015
Barcelona-Sevilla
5-4 (uzatma)
2016
Real Madrid-Sevilla
3-2 (uzatma)
2017
Real Madrid-Manchester United
2-1
2018
Atletico Madrid-Real Madrid
4-2 (uzatma)
2019
Liverpool-Chelsea
2-2 (5-4 penaltılarla)
2020
Bayern Münih-Sevilla
2-1 (uzatma)
2021
Chelsea-Villarreal
1-1 (6-5 penaltılarla)
2022
Real Madrid-Eintracht Frankfurt
2-0
2023
Manchester City-Sevilla
1-1 (5-4 penaltılarla)
2024
Real Madrid-Atalanta
2-0
2025
PSG-Tottenham
2-2 (4-3 penaltılarla)
NOT: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.