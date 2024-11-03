Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,458.10
BTC/USDT
68,375.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde bir binada patlama meydana geldi
logo
Spor

46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı.

Bozhan Memiş  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı

Istanbul

Altunizade'den başlayıp, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşuda birçok şirket, dernek ve vakıf yer aldı.

Spor İstanbul tarafından kurumsal yarış için 15 bin kişilik kota açıldı. Yoğun talebin ardından 3 bin kota daha açılırken, yarışta 18 binin üzerinde katılımcı yer aldı.

Kurumsal yarış, yoğun katılım dolayısıyla 3 farklı startla başlatıldı.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, yarışı üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız
Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Benzer haberler

46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı

46. İstanbul Maratonu koşuldu

46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet