Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,456.00
BTC/USDT
68,375.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde bir binada patlama meydana geldi
logo
Spor

46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.

Bozhan Memiş  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

Istanbul

Altunizade'den başlayıp, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Köprünün üzerinde bol bol fotoğraf çektirip İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaran katılımcılar, Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'nı geçti ve Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamladı.

Koşuya Türk bayraklarıyla katılan binlerce katılımcı Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı. Bazı vatandaşlar ailece katıldığı koşuda, köprü üzerindeki anlarını fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Filistin'e destek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Filistin'e de destek verdi.

İsrail'in soykırıma varan saldırılarına tepki gösteren vatandaşlardan Mehmet Arslan, Filistin'deki katliamın durması gerektiğini belirterek, "Dünyanın birçok yerinde savaş var. Bu savaşların durması gerekiyor. Savaşın bittiği yerde bolluk ve bereket olur. Bu dünyanın nimetleri hepimize yeter. Bir an önce bu savaş bitsin." ifadelerini kullandı.

Görme engellilerden mesaj

Halk koşusunda yer alan Eğitimde Görme Engelliler Derneği temsilcileri, topluma mesaj yolladı.

Müzikle ilgilendiklerini vurgulayan dernek katılımcıları, "Engelli vatandaşlarımız mutlaka ilgilenecekleri bir uğraş bulmalı. Biz müzik yapıyoruz. Herkesi sosyalleşmeye davet ediyoruz. Bugün hep birlikte maratona katıldık, sesimizi duyurduğumuz için mutluyuz." açıklamasını yaptı.

Murat Aksu: "Kız öğrencilerimize katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Yarışın startını veren isimlerden Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, köprüyü geçerken AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Engelliler Spor ve Yardım Vakfı (TESYEV) için yarışa katıldıklarını vurgulayan Aksu, şunları söyledi:

"Kız öğrencilerimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Rahmetli Yavuz Kocaömer'in açtığı yolda ilerliyoruz. Paralimpik sporcularımız da burada. Paris'te 28 madalya kazandılar. 20 yılda bu noktaya gelinmesi çok önemli. Şimdi öncelikli hedefimiz 2028, ardından 2032 ve 2036. Çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız
Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Benzer haberler

46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı

İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

46. İstanbul Maratonu yarın koşulacak

46. İstanbul Maratonu yarın koşulacak
Asya ve Avrupa’yı birleştiren İstanbul Maratonu’nda 46. yıl

Asya ve Avrupa’yı birleştiren İstanbul Maratonu’nda 46. yıl
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet