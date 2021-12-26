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İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlatıldığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı; İBB ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu ihbar, şikayet ve tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 26.12.2021
İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlatıldığını bildirdi

Ankara

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılanlardan bazılarının, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitlere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır."




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